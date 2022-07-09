Gercüş'te bayramlaşma programı düzenlendi ??????? Gercüş Kaymakamlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. ??????? Gercüş Kaymakamlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Gercüş Öğretmenevinde gerçekleştirilen programa, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Eren Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Konakçı, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Sinanoğlu, katılımcılarla bayramlaştı, çocuklara bayramlık harçlık dağıttı. Sinanoğlu, daha sonra beraberindekilerle, şehit ve gazi yakınlarını evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. AA / İbrahim Torlak - Güncel Gündüz Günaydın Kurban Bayramı Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

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