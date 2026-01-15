Gercüş Kaymakamı Öztaş'tan Miraç Kandili mesajı

Batman'ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztaş, mesajında, Miraç Kandili'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Öztaş, mesajında şunları kaydetti:

"Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini diliyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin Miraç Kandili mübarek olsun."