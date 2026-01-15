Gercüş Kaymakamı Öztaş'tan Miraç Kandili mesajı
Batman'ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Miraç Kandili vesilesiyle birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, bu mübarek gecenin hayırlar getirmesini diledi.
Batman'ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Öztaş, mesajında, Miraç Kandili'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Öztaş, mesajında şunları kaydetti:
"Miraç Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini diliyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizin Miraç Kandili mübarek olsun."
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel