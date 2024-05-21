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Gerard Depardieu, İtalyan foto muhabirini yumrukladı

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Fransız aktör Gerard Depardieu'nun Roma'da fotoğraflarını çeken İtalyan foto muhabiri Rino Barillari'yi yumrukladığı bildirildi. Depardieu'nun fotoğraf çekilmesinden rahatsız olmasıyla yaşanan olayda, Barillari'ye üç yumruk attığı belirtildi.

Fransız aktör Gerard Depardieu'nun Roma'da fotoğraflarını çeken İtalyan foto muhabiri Rino Barillari'yi yumrukladığı bildirildi.

Son yıllarda adı cinsel taciz ve saldırı suçlamalarında geçen Depardieu, bu kez Roma'da bir foto muhabirine saldırı suçlamasıyla gündem oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Depardieu'nun bugün Roma'nın Via Veneto Caddesi'ndeki ünlü bir mekanda arkadaşlarıyla öğlen yemek yediği sırada, Barillari'nin fotoğraf çekmesinden rahatsız oldu ve foto muhabirini yumrukladı.

Ülkede "paparazzilerin kralı" olarak tanınan Barillari, Messaggero gazetesine verdiği demeçte, "Depardieu, yüzüme üç yumruk attı. Başım ağrıyor. Artık 15 yaşında değilim, 79 yaşındayım. Bugün şehirde taksicilerin grevi vardı. Ona gidiyordum. Via Veneto'da yürürken onu güzel bir hanımla görünce fotoğraflarını çektim. O bunu fark edince bana biraz buz attı ki bu ünlü insanlar için normaldir. Bu tarz şeyler yaparlar. Ancak daha sonra yanıma gelerek yüzüme 3 yumruk attı. Şimdi hastaneye gidiyorum sanırım bir yerlerimi kırdı. Bunu polise bildireceğim. Savaşsa savaş." ifadelerini kullandı.

Foto muhabirine yardım eden mekanın sahibi Piero Lepore de basına yaptığı açıklamada, bu tür sahnelerin eskiden yaşandığını, bugünkü olayla da adeta zamanda geriye gittiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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