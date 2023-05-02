General Motors Yüzlerce Sözleşmeli Çalışanını İşten Çıkarıyor

ABD'nin Illinois eyaletinin Northbrook kentindeki Steve Foley Cadillac'ta General Motors'a bağlı Cadillac şirketinin otomobil modelleri görülüyor, 5 Ocak 2021. (Fotoğraf: Joel Lerner/Xinhua)

CHICAGO, 2 Mayıs (Xinhua) -- General Motors, 2 milyar ABD doları tutarındaki tasarruf programı kapsamında sözleşmeli çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor.

Detroit News'in Pazartesi günkü haberine göre söz konusu sözleşmeli personel, General Motors'un Warren'da ve diğer bölgelerdeki Küresel Teknik Merkezi'nde çalışıyor.

Gelecek yılın sonuna kadar 2 milyar dolar tasarruf yapmak isteyen General Motors, çok sayıda maaşlı çalışanına gönüllü istifaya yönelik teşvik sunmuştu. Yerel medyada çıkan haberlere göre General Motors Finans Direktörü Paul Jacobson, Nisan başı itibarıyla 5.000 çalışanın gönüllü istifa teşvikini kabul ettiğini söylemişti. Detroit merkezli otomobil üreticisi, teşvik programıyla bu yıl 2 milyar dolarlık hedefin yaklaşık yüzde 50'sine ulaşmayı umuyor.

Şirket, gönüllü istifa teşviklerine ek olarak, iş seyahatleri ve pazarlama gibi alanlarda zorunlu olmayan harcamaları azaltmaya ve gelir ve marj anlamında daha fazla getiri sunan büyüme alanlarına odaklanmaya çalışıyor.

Hollanda merkezli otomotiv üreticisi Stellantis NV de geçen hafta, 33.500'den fazla saatli ve maaşlı çalışanından gönüllü istifa teşvikini kabul etmelerini isteyeceğini teyit etmişti.