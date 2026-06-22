Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Baraboi'yi kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da bulunan Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard Gabriel Baraboi'yi kabul etti. Görüşmeye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard Gabriel Baraboi'yi kabul etti.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Baraboi'yi kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Orgeneral Kadıoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge

Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile "sıfır tolerans" genelgesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi

Yolculuk kabusa döndü: Dakikalarca nefes alamadılar
Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

Ünlü futbolcu, eşinin doğumunda olmak için Dünya Kupası'ndan çekildi
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma: Dehşet anlarını tanık anlattı

Futbolcu cinayeti davasında Rapçi Canbay olay anını anlattı
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP'de bir şok daha! İmamoğlu'nun prensi de AK Parti'ye göz kırptı
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı

Kesenler, bambaşka bir görüntüyle karşılaşıyor