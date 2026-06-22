Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Baraboi'yi kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Leonard Gabriel Baraboi'yi kabul etti.

Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Bayraktaroğlu'nun, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan, Romanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Baraboi'yi kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Orgeneral Kadıoğlu da yer aldı.