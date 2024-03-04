Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat Oa Cham ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat Oa Cham'ı Ankara'da resmi törenle karşıladı ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Gambiya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mamat Oa Cham ile bir araya geldi.
Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Tümgeneral Mamat Oa Cham'ı Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.
İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı onur kıtasını selamladı.
Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.