Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Törenine Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika'da düzenlenen NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Gürak, NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkanlarının iştirakiyle Belçika'nın Mons şehrinde düzenlenen, "NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Devir Teslim Töreni'ne iştirak etti.

Orgeneral Gürak, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntü ve fotoğraflar da yer aldı.