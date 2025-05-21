Genelkurmay Başkanı Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
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Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov'u, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi bir törenle karşıladı ve ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sultan Kamaletdinov ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral Kamaletdinov'u, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tümgeneral Kamaletdinov, Onur Kıtası'nı selamladı.

Gürak ve Kamaletdinov, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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