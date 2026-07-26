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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi mevkidaşıyla görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüşerek askeri ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki askeri ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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