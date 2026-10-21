Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Siper hava savunma sisteminin atışlarını inceledi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Siper Hava Savunma Silah Sistemi'ni inceledi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile birlikte, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan, yerli ve milli Siper Hava Savunma Silah Sistemi'nin atış faaliyetlerini takip ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu."

Paylaşımda, sistemin hedefi vurduğu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA