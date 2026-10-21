Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Siper hava savunma sisteminin atışlarını inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Siper Hava Savunma Silah Sistemi'nin atışlarını takip ederek inceleme ve denetleme yaptı. Paylaşımda sistemin hedefi vurduğu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Siper Hava Savunma Silah Sistemi'ni inceledi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile birlikte, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan, yerli ve milli Siper Hava Savunma Silah Sistemi'nin atış faaliyetlerini takip ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu."

Paylaşımda, sistemin hedefi vurduğu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
İnsanlık dışı görüntüler! Maymunu sopalarla dövdüler

İnsanlık dışı görüntüler! Zavallı hayvanı sopalarla dövdüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt

Yunan vatandaşlığı iddiasına ünlü oyuncudan yanıt: Çok hızlı alacağım
Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi

Otomobille motosiklet çarpıştı! 2 kişi olay yerinde can verdi
Antalya'da 17 yaşındaki Hatice Ennur 3 gündür kayıp! Babasına 'Biraz oturacağım' deyip araçtan indi

Babasına 'Biraz oturacağım' dedi, bir daha haber alınamadı
İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza

12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?

"Hayırdır beyler! Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?"