Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Brüksel'de Çeşitli Temaslarda Bulundu

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Brüksel'de NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı çerçevesinde, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya'nın Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile bir araya geldi.

TSK'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" bilgileri paylaşıldı.

500

