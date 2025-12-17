Haberler

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Malatya ve Kilis'te İncelemelerde Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı ve Kilis'teki 6'ncı Kolordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bayraktaroğlu, denetimlerine Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanları ile katıldı.

(ANKARA)- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Malatya'daki 2'nci Ordu Komutanlığı ve Kilis'teki 6'ncı Kolordu Komutanlığı'nda  inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile 2'nci Ordu Komutanlığı/ Malatya ve 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde Çıldıroba/Kilis inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
