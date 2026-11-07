Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'nde denetleme yaptı

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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı