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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kanadalı Mevkidaşı ile Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan'ı resmi törenle karşıladı. İkili, görüşmede savunma iş birliğini ele aldı.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan ile Genelkurmay Başkanlığı'nda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Kanada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jennie Carignan'ı Genelkurmay Başkanlığı'ndaki resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Carignan, "Merhaba asker" diyerek askerleri selamladı. Törenin ardından ikili görüşmeye geçildi.

Kaynak: ANKA
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