Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, İsveçli mevkidaşıyla Stokholm'de görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İsveç'in başkenti Stokholm'de temaslarda bulundu.

Genelkurmayın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Bayraktaroğlu, İsveç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson'un resmi davetlisi olarak gittiği Stokholm'de askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Bayraktaroğlu, daha sonra Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Kaynak: AA