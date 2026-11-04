Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, İsveçli mevkidaşıyla Stokholm'de görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İsveç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson'un resmi davetiyle Stokholm'de temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından büyükelçilik ile askeri ataşeliği ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, İsveç'in başkenti Stokholm'de temaslarda bulundu.

Genelkurmayın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Bayraktaroğlu, İsveç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson'un resmi davetlisi olarak gittiği Stokholm'de askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Bayraktaroğlu, daha sonra Türkiye'nin Stokholm Büyükelçisi Korhan Karakoç ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Kaynak: AA
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı

İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Başkan o sözleri duyunca masadan kalktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

COP31 nedeniyle Antalya'da 7 ilçede okullar tatil edildi: Uzaktan eğitim kararı

O ilimizde 2 gün uzaktan eğitime geçiliyor: İşte nedeni

Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike

Trump'ın yenilgisi İsrail'i sarstı! Bomba itiraf: 3 büyük tehlike var
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj

Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den sürpriz mesaj
Seçimde Trump kaybetti, İran'dan ilk açıklama geldi: Kabusla geliriz

Seçimde Trump kaybetti, İran'dan tehdit geldi: Kabus olacak
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti

Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi

Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte tüm eşleşmeler
AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı

AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı