Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Gürcistanlı ve Japonyalı Mevkidaşlarıyla Görüştü

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili ve Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura ile bir araya geldi.

TSK'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili ve Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.