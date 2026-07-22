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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı'nı Kabul Etti

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da resmi temaslarda bulunan Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Waker-Uz-Zaman'ı Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
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