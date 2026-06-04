Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Atatürk'ün Doğduğu Evi Ziyaret Etti

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Selanik/Yunanistan'da Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosumuz Sayın Serkan Gedik ile görüşme gerçekleştirdi."

Kaynak: ANKA