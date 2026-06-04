Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Atatürk'ün Doğduğu Evi Ziyaret Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı için gittiği Selanik'te, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosu ile görüştü.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Selanik'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Selanik/Yunanistan'da Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret etti ve Selanik Başkonsolosumuz Sayın Serkan Gedik ile görüşme gerçekleştirdi."
Kaynak: ANKA