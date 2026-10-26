Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Amasya'da tugay sancağını Çakıroğlu'na teslim etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Amasya'da tugay sancağını Çakıroğlu'na teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amasya'daki 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı. Törende Bayraktaroğlu, tugay sancağını Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'na teslim etti; paylaşımda tören görüntülerine de yer verildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amasya'daki 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen Sancak Tevdi Töreni'ne katıldı.
Genelkurmayın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun 15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı sancağını Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu'na teslim ettiği belirtildi.
Paylaşımda törene ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA