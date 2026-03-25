Haberler

Gaziantep'te İpek Yolu Kariyer Fuarı düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde, birçok üniversite ve kurum iş birliğiyle 26-27 Mart tarihlerinde kariyer fuarı düzenlenecek. Fuar, öğrencilere staj ve istihdam imkanları hakkında bilgi alabilecekleri bir platform sunacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) İpek Yolu Kariyer Fuarı düzenlenecek.

GAÜN ev sahipliğinde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Sanko Üniversitesi, İŞKUR ve Türk Telekom iş birliğinde yapılacak olan fuar, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Fuarda, kamu kurumları ile özel sektör temsilcilerinin açacakları stantlar ile öğrencilerin, kurum temsilcileriyle birebir görüşmeler yapması staj ve istihdam olanaklarına ilişkin bilgi alması hedefleniyor.

Aynı zamanda fuara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılması bekleniyor.

Fuar, 26- 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Yusuf Orak
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu

APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku!

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı

Zabıtaya tekme tokat saldırı! Polis gelene kadar durmadı
İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak

Yaren'in son mesajı kahretti: Tüm Türkiye ismimi duyacak
OnlyFans modelinden bomba bir açıklama daha

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı
FIFA en çok taraftara sahip kulüpleri açıkladı! Fenerbahçe tarih yazdı

En çok taraftara sahip kulüpler belli oldu! Fenerbahçe tarih yazdı