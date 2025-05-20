Gençlerin Yüzde 46'sı İnternetsiz Bir Dünyayı Tercih Ediyor

Gençlerin Yüzde 46'sı İnternetsiz Bir Dünyayı Tercih Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de yapılan bir ankete göre, 16 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46'sı internetsiz yaşamayı tercih ederken, sosyal medyanın ruh sağlıklarına olumsuz etkisi üzerine endişeler var. Gençlerin büyük bir kısmı internet kullanımını sınırlamak ve gizliliklerini korumak istiyor.

İngiltere'de yapılan anket, 16 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46'sının internetsiz bir dünyada yaşamayı tercih ettiğini ortaya koydu.

The Guardian'ın haberine göre, British Standards Institution tarafından yürütülen çalışmada, 1293 gençle anket yapıldı. Katılımcılara, internet hakkındaki düşünceleri ve çevrim içi faaliyetleri hakkında sorular yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 46'sı internetsiz bir dünyada yaşamayı tercih edeceğini belirtirken, yaklaşık yüzde 70'i sosyal medyada zaman geçirdikten sonra kendisini daha kötü hissettiğini bildirdi. Ankete katılan gençlerin yarısı, saat 22.00'den sonra belirli uygulama ve sitelere erişimlerini kısıtlayacak bir sınırlamayı destekledi.

Katılımcıların yüzde 27'si ise konumlarını çevrim içi ortamda yabancılarla paylaştığını kaydetti.

Gençlerin yüzde 25'i sosyal medyada günde 4 ya da daha fazla saat geçirirken, yüzde 42'si ebeveynleri ve vasilerine internette ne yaptıkları konusunda yalan söylediklerini itiraf etti.

Katılımcıların yüzde 42'si çevrim içiyken yaşları konusunda yalan söylediğini, yüzde 40'ı sahte hesaba sahip olduğunu, yüzde 27'si ise internette tamamen farklı bir kişiymiş gibi davrandığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 75'i Kovid-19 salgınıyla birlikte internette daha fazla zaman geçirmeye başladığını, yüzde 68'i ise bu sürenin ruh sağlıklarını olumsuz etkilediğini düşündüğünü bildirdi.

İngiltere merkezli Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği (NSPCC) yetkilisi Rani Govender, dijital sınırlandırmaların yararlı olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirterek, ek önlemler alınmadan çocukların çevrim içi ortamda zararlı içeriklere maruz kalmasının önlenemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.