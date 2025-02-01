Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı İstanbul'da Açıldı

İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen, gençlerin iş insanlarının deneyimlerini dinleyeceği "Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, gençlere her alanda katkı sağlamaya çalıştıklarını, bu noktada çağın ruhuna uygun projelerden geri durmadıklarını söyledi.

Genç Yönetici Okulu Projesi'yle ilgili bilgi veren Beşinci, "6 hafta boyunca gençlerimiz buraya katılacaklar. Özellikle iş hayatındaki yöneticilerle, patronlarla onların iş deneyimlerini, prosedürleri, çalışmaları, birbirlerine tecrübe aktarımı şeklinde sağlayacaklar. Buraya yaklaşık 100 öğrencimiz katılabilecek, bugün zirvesini gerçekleştiriyoruz. Burada çok kıymetli isimlerle gençleri bir araya getirdik. Burada inanılmaz içeriklerle, uygulamalarla, metotlarla öğrencilere tecrübe aktarımı sağlamış olacağız." dedi.

Beşinci, projeye yaklaşık 5 bin öğrencinin başvurduğunu, programın verimli olması için daha az öğrenci seçtiklerini, bir sonraki yıl kapasiteyi arttırmayı istediklerini söyledi.

"Eğitimin pratik boyutunu öğrencilere kazandırmış oluyoruz"

Genç Yönetici Okulu Projesi'nin 2017'de başladığını belirten Beşinci, üniversitelerde işin metodunun öğrenileceğini, pratik boyutun da iş hayatında çok önemli olduğunu vurguladı.

Beşinci, şunları kaydetti:

"İşin pratik boyutuyla ilgili tecrübe paylaşımını, deneyimleri bu programla beraber almış olacaklar. Mesela planla, organize et, yönet ve denetle. 'Bu dört bağlamda yönetme kabiliyeti çok önemlidir.' diyebiliriz ama sahada bir de bunu iş dünyasında uygulayan patronlar, yöneticiler var. Dolayısıyla onların sahada karşılaşmış oldukları zorlukları ve onları aşma kabiliyetleri, öğrencilerimizin, belki de bu projenin en anlamlı tarafı olacak. Bu projeyle beraber işin, eğitimin pratik boyutunu onlara kazandırmış oluyoruz."

Beşinci, proje kapsamında gençlerle bir araya gelecek ve panelde konuşacak iş insanlarının çalıştıkları alanda başarı yakalayan, sosyal sorumluluk projelerinde faaliyet gösteren ve gençlere katkı sağlamak isteyen kişilerden oluştuğunu belirtti.

Programın açılışında konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba da bugüne kadar yüzlerce mezun verdiklerini dile getirerek, "Programlarımıza katılan genç yönetici adayı kardeşlerimiz, bu okulda her biri birbirinden kıymetli mentörlerin onlara aktardığı yönetici tecrübelerinden faydalanarak edindikleri bilgi donanımı ile çalışma hayatının parlayan yıldızı haline gelmektedirler." dedi.

Seba, TÜGVA'nın çağı yakalayıp yön veren gençler yetiştirmeye devam edeceğini belirterek, Genç Yönetici Okulunun gençlerin küresel vizyon kazanmasına ve gelecekte Türkiye'yi başarıyla temsil etmelerine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Açılış programının sonunda okulda eğitim gören 2024 yılı öğrencilerine sertifikaları verildi.

Projeye 20 ile 30 yaş aralığında, iş hayatında en az 5 yıllık tecrübesi bulunanlar başvurabilecek.