Genç Yeryüzü Doktorları Ormanları Temizliyor

Yeryüzü Doktorlarının gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Yeryüzü Doktorları toplulukları "Çöpü Değil, Yangını Temizliyoruz" etkinliğiyle İstanbul, Ankara ve Isparta'daki ormanlarda plastik ve cam atıklarını topladı.

Genç Yeryüzü Doktorlarından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2020-2024 yılları arasında çeşitli nedenlerle 2 bin 946 orman yangını çıktı, 2025 yılında ise bu sayı 3 bini geçti.

Ekim ayının ortasına kadar devam etmesi beklenen yangın tehlikesine karşı harekete geçen dernek, "Çöpü Değil, Yangını Temizliyoruz" etkinliğiyle farkındalık oluşturdu.

Etkinlik kapsamında İstanbul Belgrad Ormanı'nda toplanan Medipol, Marmara, Sağlık Bilimleri, Üsküdar ve İstanbul Sabahattin Zaim üniversitelerinin Genç Yeryüzü Doktorları topluluklarından oluşan 14 genç, yoğun yağışa rağmen iki farklı bölgede 50 çöp poşeti atık topladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt ve Hacettepe üniversitelerinin gönüllüleriyle Eymir Gölü çevresinde, Isparta'da ise Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla şehrin farklı bölgelerindeki ormanlık ve yeşil alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Gençlerin gönüllülük esasına dayalı çabaları, ormanların korunması adına güçlü bir örnek oluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta dereceli okulların açıldığı ilk haftada "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla yeşil bilinci öğrencilere küçük yaşta aşılarken Genç Yeryüzü Doktorları da üniversitelerin akademik yılının başladığı dönemde yalnızca bulundukları illerde değil, ülke genelinde bireysel ya da küçük gruplar halinde ekim ayına kadar çıkma tehlikesinin devam ettiği orman yangınlarına sebep olabilecek atıkları toplamak için topluma çağrıda bulundu.

Hareket, sosyal medyada "ÇöpüDeğilYangınıTemizliyoruz" etiketiyle destek buldu.

Gençlerin bu çağrısını doğaseverler de destekleyerek hem ormanları korumak hem de çevre bilinci oluşturmak için paylaşımlar yaptı.