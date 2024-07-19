Üye Girişi
Haberler

Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, Ümit Özdağ'a yapılan hapis istemine tepki gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a MİT mensuplarının isimlerini ifşa ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. Şahindur, “İnandığımız doğrular ışığında, halkın ve ülkenin refahı huzuru, güvenliği için siyaset yapan bizlere siyasi yasak getirilmesi, Türkiye’nin içine düştüğü karanlık karşısında ‘Tamam teslim oluyorum, ben bu karanlıkta boğulmak istiyorum’ demektir. Türkiye sevdası için mücadele edenler, karanlığa itiraz edenler yalnız değildir” dedi.

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a MİT mensuplarının isimlerini ifşa ettiği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına tepki gösterdi. Şahindur, "İnandığımız doğrular ışığında, halkın ve ülkenin refahı huzuru, güvenliği için siyaset yapan bizlere siyasi yasak getirilmesi, Türkiye'nin içine düştüğü karanlık karşısında 'Tamam teslim oluyorum, ben bu karanlıkta boğulmak istiyorum' demektir. Türkiye sevdası için mücadele edenler, karanlığa itiraz edenler yalnız değildir" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Ümit Özdağ'a Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur'dan destek açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1996 yılının temmuz ayında "Demokrasi bizim için bir tramvaydır. İstediğimiz durağa gelince ineriz" sözlerini hatırlatan Şahindur'un açıklaması şöyle:

"Bundan 18 yıl önce bugün, böyle bir ifade duyduk ülke olarak. İfadenin sahibi bugün Türkiye'yi yöneten iradenin başındaki isim. Aynı irade, o tramvaydan indiğini, hatta üstüne ayak bağı olmasın diye tramvayı da, durağı da parçaladığını ilan edeli çok oldu. Bugün bunun sancılarını yaşıyoruz halk olarak ve sancımız katlanarak büyüyor. Bir iddianamenin 4 yılın ardından masaya konulması, bu süreçte Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ni kurması, kendi doğrularıyla dimdik, esnek olmayan bir siyasi doğrultu izlemiş olması, kimi çıkışlarıyla iktidarı oldukça rahatsız etmesi, tüm bunların ardından da 7 yıl hapisle yargılanmaya başlaması size de tuhaf gelmiyor mu? Her türlü baskıya alıştık, hatta 'Bu da Türkiye'de siyaset yapmanın bir cilvesi işte' der olduk siyasiler olarak ama bugün gelinen nokta 'Artık isimlerini okuduğum isimler siyaset yapmasın' demektir ve bunu öyle alelade bir baskılama yöntemi olarak nitelendiremeyiz. Bu okun hedefine bugün de Zafer Partisi ve Ümit Özdağ yerleştirilmiştir. Bu barikat aşıldığında sıranın kime geleceği de meçhuldür. Bildiğimiz, dahası inandığımız doğrular ışığında, halkın ve ülkenin refahı huzuru, güvenliği için siyaset yapan bizlere siyasi yasak getirilmesi, Türkiye'nin içine düştüğü karanlık karşısında 'Tamam teslim oluyorum, ben bu karanlıkta boğulmak istiyorum' demektir! Türkiye sevdası için mücadele edenler, karanlığa itiraz edenler yalnız değildir. Halkımızı demokrasi mücadelemiz için, Türkiye'nin aydınlık geleceği için dayanışmaya, mücadeleye çağırıyoruz!"

Özdağ hakkında 7 yıl hapis istendiğini belirten Burçin Şahindur, bu konuda da Anayasa Mahkemesi'nin "ifşa edilmiş bilgi yeniden ifşa edilemez" özetli hükmünün yok sayıldığını öne sürdü.

Kaynak: ANKA / Güncel

Zafer Partisi Ümit Özdağ Türkiye Siyaset Güncel Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

Bakmadan Geçme

Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır? Şeyha Mahra kimdir? Dubai Prensesi Şeyha Mahra eşinden boşandı mı? ALİ BAHAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ? ATSO Başkanı Ali Bahar kimdir, kaç yaşında vefat etti? Vahit Karaarslan kimdir? Vahit Karaarslan nereli ve kaç yaşında? Crowdstrike ne demek? Crowdstrike sorunu anlamı ne? HAFTA SONU HAVA DURUMU 20-21 TEMMUZ | Hafta sonu hava sıcaklığı kaç derece olacak? Nem oranı yüzde kaç? Dünya Güzellerim Tatilde yayından mı kaldırıldı? Dünya Güzellerim Tatilde neden yayından kaldırıldı? THY 84 SEFERİ İPTAL ETTİ! THY hangi seferleri iptal etti? THY SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI THY SEFERLERİ İPTAL Mİ? THY seferleri iptal mi etti? Hangi seferler iptal edildi? AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ | İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye'de elektrikler ne zaman gelecek? MOODY'S TÜRKİYE KREDİ NOTU 2024 l Moody's Türkiye'nin kredi notunu ne zaman açıklayacak? Fenerbahçeliler günü ne zaman? Fenerbahçeliler günü nedir? FENERBAHÇELİLER GÜNÜ ANLAMLI SÖZLER
Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title