Genç Parti Lideri Şahindur, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı Ziyaret Etti

(ANKARA)- Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti.

Murat Hakan Uzan'dan 29 Eylül'de koltuğu devralan Genç Parti Genel Başkanı Şahindur, başkentte yapacağı liderler turu ziyaretlerini sürdürüyor. Geçen haftalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ı ziyaret eden Şahindur, son olarak Saadet Partlisi lideri Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmeye, Genç Parti Genel Sekreteri Uğur Toptaş da katıldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Genç Parti lideri Şahindur, misafirperverlikleri için Arıkan'a teşekkür ederek, " Türkiye'nin içinden geçtiği karanlık günleri aşabilmek için ortak ve makul bir zeminde buluşmak zorundayız. Bu motivasyonla ziyaretlerimize ve istişarelerimize devam edeceğiz. Bu karanlığı yırtıp atmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Şahindur'un, günün ilerleyen saatlerinde eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeceği öğrenildi.

Genç Parti, 2023 Genel ve Yerel Seçimleri'nde karşılıksız olarak Türkiye İttifakı'na destek verdi. 16 yıl sonra girdiği 2023 seçimlerinde Genç Parti, 10'uncu sırada yer aldı.

81 ilde teşkilatlanmak için çalışmalara devam eden Genç Parti, Manifesto Kurultayı yapmaya hazırlanıyor.