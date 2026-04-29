Genç Parti Genel Başkanı Şahindur: "İttifaka İhtiyacımız Yok"

(ANKARA) - Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını belirterek, "Seçim zamanında yüzde 7'yi geçip geçmeyeceğimizi göreceğiz. Ben üç tane, beş tane vekillik için, ittifaka yancılık yapmak için bu işe girmedim. Bakın yola çıkışımda ne vekil pazarlığı ne de birisine yancı olmak var. Seçim normal tarihinde olursa biz ne Sinan Oğan oluruz, ne Ümit Özdağ oluruz. Biz bu ülkenin geleceğini pazarlık masasına koymayız" dedi.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şahindur, şunları söyledi:

"Geçmişinde 3,5 ay gibi bir sürede yüzde oyu görmüş, bunu başarmış bir partiyiz. Arkadaşlarımla birlikte bir ekip kurduk. Bir karar verdik. Artık asıl sorun şu: özellikle X, Y, Z kuşakları deniyor ya… Artık insanların kavgadan uzak durması gerektiğine dair bir siyaset yapılmasının gerektiğine inanıyoruz. Gençlerimiz kavgayı sevmiyor. Tartışmayı sevmiyor. Gençlerimiz çözüm istiyor. Genç Parti olarak çözümlerimizle geldik. Her proje hakkında her konu hakkında söylemlerimiz var ama eleştiri yanında çözümümüz de var."

Biz herhangi bir ittifaka yancı olup vekillik almanın peşine bu siyasete girmedik. Bunu çok net ifade ediyorum. Seçimlere 1-1,5 yıl var. Bu tarihe kadar biz bu ülkede üçüncü yol olup, sıkışmış bu siyasette insanlara bir umut olmak amacıyla çıktık yola. Sıkışmış bir siyaset var. Çünkü doğruyu söylemenin önem olmadığı, hakikatin önemsizleştirildiği bir yer var. Ben ne kadar bir konu hakkında doğru söylersem söyleyeyim, söylediğim konu bir tarafın işine geliyorsa alkış, işine gelmiyorsa doğru da söylesen yanlış. Bundan vazgeçirmek, bu ülkede bir şeyleri artık ayarlarına döndürmek gerekiyor.

"Tarihimizin hiçbir yerinde hiçbir zaman ocu, bucu olmadık"

Maalesef ki muhalefet partisiyiz. İktidarı eleştiriyoruz, CHP'li ilan ediyorlar. CHP'yi eleştiriyoruz, iktidar yanlısı ilan ediyorlar. Biz Genç Parti'yiz. Tarihimizin hiçbir yerinde hiçbir zaman ocu bucu olmadık. Bu ülkeye gençler olarak artık Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyet'in gençleri olarak bir şeyler yapılmasına gerek vardı. ve biz de bu ışıkla bu yola çıktık. Siyasi geçmişi olmayan, bu ülkenin iyiliğini isteyen, bu ülkedeki gençleri, yaşları, herkesi düşünen bir parti olacağız. ve biz kavga değil çözüm üreteceğiz. Ha bu da yanlış anlaşılmasın. Kavga gerekirse de en kralını yaparız. Bundan da geri kalmayız. Ama bu ülkenin kavgaya ihtiyacı yok. Bu ülkenin çok büyük sorunları var. Biz de bunun için yola çıktık."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahindur, seçime girme yeterliliklerinin olduğunu ifade ederek, "Zaten bu haziran ayındaki 5 beldenin seçimlerinde de YSK'nın açıkladığı partilerden birisiyiz. 72 ilde teşkilatlanmamız var. Bunu 81 il ile yapıp illeri daha da aktif etmek için teşkilatları yenileme sürecindeyiz. Herhangi bir seçim sıkıntımız yok. Hiçbir zamanda olmadı" dedi.

Şahindur, "Herhangi bir partiyle ittifak olacak mısınız" sorusuna, "Böyle bir dayatma var. ya ocusun ya bucusun. Değiliz. İttifaka da ihtiyacımız yok. Seçim zamanında yüzde 7'yi geçip geçmeyeceğimizi göreceğiz. Ben üç tane, beş tane vekillik için, ittifaka yancılık yapmak için bu işe girmedim. Burada gördüğünüz ve diğer arkadaşlarımızın hiçbirisinin ne vekillik maaşına, ne vekilliğin çakaına ihtiyacımız yok. Hepimizin evlatları var. Herkes evlatlarının geleceğini düşünüyor. Hem kendi, hem ülkemizin evlatlarının geleceği. Size şöyle bir soruyu ben sorayım: Neden birisinin yanında olmak zorundayım? Bakın yola çıkışımda ne vekil pazarlığı ne de birisine yancı olmak var. Seçim normal tarihinde olursa biz ne Sinan Oğan oluruz, ne Ümit Özdağ oluruz. Biz bu ülkenin geleceğini pazarlık masasına koymayız" diye konuştu.

"Bu halkı ÖTV'den kurtaracağız"

Şahindur, ÖTV'yi bu ülkeden kaldıracaklarını belirterek, "Eğer ki çiftçiye verilen mazottan ÖTV kalkmazsa, vergi kalkmazsa biz 2 yıl içinde gıda enflasyonu krizi yaşayacağız. ÖTV'yi bu ülkeden tamamıyla kaldıracağız. Bu halkı ÖTV'den kurtaracağız" dedi.

Şahindur, muhalefeti eleştirerek, şunları söyledi:

"Benim gördüğüm 1 Ekim meclisinde Sayın Cumhurbaşkanı gelene kadar herkes muhalefet lideriydi. Sayın Cumhurbaşkanı geldikten sonra herkes iktidarın bir valisi, bir kaymakamına dönüştü. Bunu yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanı, 'buradan parende atarak gelin odama' dese herkes parende atarak giderdi. Öyle bir ortam. Maalesef ki bu siyasi ikiyüzlülük bu ülkeyi tıkayan nokta. Konuşuyorlar, konuşuyorlar, konuşuyorlar, arka kapıda 'efendim aslında buydu' diyorlar. Ki bunu buradaki herkes benden daha iyi biliyor. Biz buna karşıyız."

"Çözüm sürecinin önündeki en büyük engel DEM Parti'dir"

Şahindur, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"İlk günden beri diyorum, çözüm sürecinin önündeki en büyük engel DEM Parti'dir. Bu süreci bitirseniz DEM Parti ne konuşacak? Bugüne kadar DEM Parti'nin bana bir tane ekonomik politikasını konuşun. Gençlik için politikasını konuşun. Dış politikasını konuşun. Sağlık politikasını konuşun. Bir politikaları yok ki. Yıllarca Kürt vatandaşlarımızın üzerinden ajitasyon yapılarak bir propaganda var. Bunu elinden aldığınız an zaten DEM Parti diye bir şey kalmayacak."

Devletin yaptığına sonuna kadar katılıyorum. Doğru hamleler yapıyor. Ama terörist başına yapılan hamle hariç. Bir barış sağlanmalı. Ama bebek katili, terörist başı Abdullah Öcalan'ı bu konudan ayrı tutuyorum. Hiçbir zaman da bu söylemi söylemekten vazgeçmeyeceğiz. O bizim için bebek katili ve terörist başıdır. Bu değişmez. Ama bu süreçte evet bir barış gelmesi lazım.

Süreçte atılan adımlar önemli fakat süreçte ben DEM Parti'nin en büyük engel olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Onun da önündeki engelin gene DEM Parti olduğunu düşünüyorum. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın çıktığı bir senaryoda, DEM Parti'yle olmadığı kendi ayaklarının üstünde durduğu bir senaryoda da DEM Parti'nin alacağı oy yüzde bir veya iki olur."

Kaynak: ANKA