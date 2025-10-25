Genç Gelişim Akademisi Programı Açıldı

İstanbul Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğiyle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere yönelik hayata geçirilen "Genç Gelişim Akademisi" programının açılışı yapıldı.

Çapa Fen Lisesi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, yaptıkları birçok güzel işten en önemlisinin TEKNOFEST yenilikleri olduğunu söyledi.

Valilik, kaymakamlıklar ve milli eğitim müdürlükleriyle akademik başarının temeli olan projeleri uygulamaya gayret ettiklerini belirten Gül, "Bizim dışımızda bu işi iyi yapan sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapıyoruz. T3 Vakfının yıllardır yaptığı gençlerimize yönelik bu projelerinin bu sene Valilik olarak paydaşı olduk." dedi.

Gül, program kapsamında eğitim alacak öğrencilerin daha iyisine erişmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

"Ortaokul seviyesinden üniversiteye kadar genç arkadaşlarımızla çalışıyoruz"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da Türkiye'nin teknoloji takımı olarak yola çıktıkları ilk dönemden beri amaçlarının bilimi, teknolojiyi, matematiği ve fen bilimlerini gençlere sevdirmek olduğunu söyledi.

Hıdır, gençlerin kendilerini geliştirecekleri yarışmaları, bilim atölyelerini ve merkezlerini hayata geçirdiklerini, buna devam da edeceklerini aktararak, "Sizler başarılı gençlersiniz ama artık günümüzde fark yaratan şey bilmek değil, farklı düşünmek, iletişim kabiliyeti ve takım çalışması. Yapay zekanın, hayatımıza her gün daha fazla girdiği bu çağda bizi biz yapan erdemin çok daha fazla önem kazanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST kuşağı olarak doğruyla yanlışı her daim ayırt edebilmenin önemine dikkati çeken Hıdır, "Bizler teknolojiyi yalnızca öğretmek için değil, sevgiyi, saygıyı, merhameti, iyiliği çoğaltmak için bir araç olarak görüyoruz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak ortaokul seviyesinden üniversiteye kadar yıllardır genç arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz." dedi.

Hıdır, ülkenin gençleri bir amaç etrafında birleştiğinde, sahiplenmenin ve birlikte başarmanın nasıl olduğunu iyi bildiklerini belirterek, "Belki burada aklımıza kalacak bir bilgi yıllar sonra Türkiye'nin en önemli ilişkilerinden birini kurmamızı sağlayacak. Tıpkı Bayraktar'ın hikayesinde olduğu gibi. Yıllar önce birkaç genç mühendis küçük bir atölyede bir araya geldi. Bugün o inanç, savunma sanayisinde dünyanın en büyüğü haline gelmiş oldu." diye konuştu.

Öğrencilere verilecek eğitim

LGS sınavında yüksek puan alarak üstün başarı gösteren öğrencilere yönelik hazırlanan özel bir eğitim programı olan "Genç Gelişim Akademisi" ile öğrencilerin akademik başarılarının ötesine geçerek, kişisel, sosyal ve bilişsel gelişimlerinin çok yönlü biçimde desteklenmesi hedefleniyor.

Ocak 2026'ya kadar devam edecek program kapsamında, çeşitli okullardan seçilen yaklaşık 100 öğrenciye "21. Yüzyıl Yetkinlikleri (tasarım odaklı ve eleştirel düşünme, takım çalışması), Tarih Bilinci ve Kişisel Gelişim (farkındalık, stres yönetimi, diksiyon, beden dili, liderlik), İletişim ve Düşünme Becerileri ile Geleceğin Meslekleri (girişimcilik, kariyer planlama, teknoloji okuryazarlığı)" başlıklarında eğitimler verilecek.