Gemlik'te Tır Çarpması: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir tırın çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgede müdahalede bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, tırın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Terminal bölgesinde köprüden geçerek Bursa yönüne geçen tır, Terminal Kavşağında yabancı uyruklu bir kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, sürüklenen henüz kimliği öğrenilemeyen kişi ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesi sürdüğü öğrenildi.