Gemlik'te Sağlıksız Et Depolayan İşletme Mühürlendi

Gemlik'te Sağlıksız Et Depolayan İşletme Mühürlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ruhsatsız olduğu belirlenen bir işletmede sağlıksız koşullarda et istiflendiği tespit edildi. Zabıta ekipleri işletmeyi mühürlerken, sahipleri hakkında da soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sağlıksız koşullarda et istiflendiği tespit edilen ve ruhsatsız olduğu belirlenen işletme mühürlendi.

Bağkur Sanayi Sitesi'nde çok sayıda hayvan kafasının sağlıksız koşullarda depolandığı yönünde ihbar alınan bir işletmede Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, çok sayıda büyükbaş hayvan kafasının üst üste istiflendiği, bozulmak üzere olduğu ve hijyen koşullarından uzak şekilde muhafaza edildiği saptandı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen işletme zabıta ekiplerince mühürlenirken iş yeri sahipleri hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, sağlıksız gıda bulundurmak ve satmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Kazım Bulut - Güncel
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor

İstanbul'un meşhur plajının son hali mide bulandırıcı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Gözaltındaki Abdurrahman Tutdere için karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.