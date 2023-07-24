Gemlik'te Otomobil ile Traktör Çarpışması: 1 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.