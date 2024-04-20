Gemlik'te fırtına ve sağanak sonucu su birikintileri oluştu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sebebiyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu nedenle sürücüler ile yayalar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kuvvetli fırtına sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, dalgaların yükseldiği Kumla ve Kurşunlu mahallelerinde taşkınlar yaşandı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bazı tekneler ise alabora oldu.

Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarırken belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.