Gemlik'te firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

"Tehdit, hakaret, oto hırsızlığı, görevini yaptırmama" gibi suçlardan aranan ve kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan Ü.K'nin yakalanması için polis tarafından 7 ay önce çalışma başlatıldı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğünün elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Bursa'da lüks bir rezidansta olduğu belirlenen firarinin yakalanması için Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Söz konusu adrese yapılan baskında yakalanan Ü.K'nin kaldığı dairede, 3 sahte kimlik ele geçirildi.

Ü.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.