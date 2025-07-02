Gemlik'te 4,3 Büyüklüğünde Deprem: İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından saha taramalarının başlatıldığını ve şu anda herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ekiplerin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla herhangi olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, Bursa Gemlik'te saat 13.57'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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