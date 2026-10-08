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Aydın Nazilli'de kuzenini tüfekle öldüren N.A. ormanda yakalandı

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Aydın Nazilli'de kuzenini tüfekle öldüren N.A. ormanda yakalandı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde kestane kozalağı tartışmasında kuzeni İsmail Kılıç’ı tüfekle sırtından vurarak öldüren N.A., saklandığı ormanda yakalandı. Olay Kaşıkçılar Mahallesi’nde çıktı; hastaneye kaldırılan Kılıç kurtarılamazken N.A.’nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 'kestane kozalağı' tartışmasında kuzeni eski mahalle muhtarı İsmail Kılıç'ı (57) tüfekle sırtından vurup öldüren N.A. (70), saklandığı ormanda yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kaşıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Kılıç ile kuzeni N.A. arasında Kılıç'ın tarlasındaki kestane kozalaklarının N.A.'nın tarlasına düştüğü gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski Çatak Mahallesi Muhtarı İsmail Kılıç, iddiaya göre N.A.'ya tabanca çekti. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.A., tüfekle geri dönüp Kılıç'ı sırtından vurduktan sonra kaçtı. Silah seslerini duyup gelen N.A.'nın oğlu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. N.A., saklandığı ormanda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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