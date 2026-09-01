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KKTC'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden Nisa Törer Gaziantep'te Toprağa Verildi

KKTC'deki Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden Nisa Törer Gaziantep'te Toprağa Verildi
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KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nisa Törer, memleketi Gaziantep'te gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada babası Ferdi Törer'in kaybolduğu, iki kardeşinin ise kurtarıldığı belirtildi. Kuzeni Mustafa Çan, kazaya sebep olanların en ağır cezayı almasını isteyerek, 'Yüreğimiz yanıyor. Bu acı artık Türkiye'nin acısı' dedi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa süre sonra alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerden Nisa Törer'in (14) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Aynı kazada Nisa Törer'in babası Ferdi Törer'in kaybolduğu, 2 kardeşinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere önceki gün öğleyin hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları sürerken, olayda yaşamını yitirenlerden Nisa Törer'in cenazesi, uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Kazada babası Ferdi Törer kaybolan, kardeşleri Yusuf ve Yunus Törer ise sağ kurtulan Nisa Törer için Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Törer'in ailesi ve akrabaları katıldı. Törer, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'YÜREĞİMİZ YANIYOR'

Nisa Törer'in kuzeni Mustafa Çan, kazaya sebep olan teknik personelin en ağır cezayı almasını isteyerek, "Dört yıl önce anneleri vefat etmişti. Babaları yıllık izinde çocuklarını alıp halasının yanına gezmeye gitmişlerdi. Ferdi Törer halen kayıp. İki çocukları var Yusuf ve Yunus, sağ olarak kurtarıldı. Suçluların cezalarını çekmesi gerekiyor, kaç ailenin ocağına ateş düşürdüler. İki çocuk şu an babasız ablasız kaldı. Cezaları hafif olmamalı. Yüreğimiz yanıyor. Bu acı artık Türkiye'nin acısı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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