KKTC Gemi Kazasında Hayatını Kaybeden Gülcan Gürel Mersin'de Toprağa Verildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren Gülcan Gürel (33), Mersin'de toprağa verildi. Gülcan Gürel'in KKTC'de asker olan kardeşi Mehmet Payam'ı ziyarete gittiği belirtildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden Mersin Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı 1 çocuk annesi Gülcan Gürel'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'e getirildi. Toroslar ilçesinde bulunan Güneykent Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Gürel'in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Gürel, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gülcan Gürel'in babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte KKTC'de asker olan kardeşi Mehmet Payam'ı ziyarete gittiği, dönüşte gemi kazasına yakalandığı öğrenildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı