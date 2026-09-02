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Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde evde pompalı tüfekle oynarken kazara kendini vuran 10 yaşındaki Muhammed H. Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde evde bulduğu pompalı tüfekle oynadığı iddia edilen 10 yaşındaki Muhammed H. Ş., silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

TÜFEKLE OYNARKEN ATEŞ ALDI

Olay, Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evdeki pompalı tüfekle oynayan 10 yaşındaki Muhammed H. Ş., silahın aniden ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesini duyarak odaya koşan ailesi, küçük çocuğu kanlar içinde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı küçük çocuğun, önce Hilvan Devlet Hastanesi'ne, ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki sağlandı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Muhammed H. Ş. hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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