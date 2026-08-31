Girne'deki gemi faciasında bir ölü daha: Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti, eşi kayıp

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olup, batan yolcu gemisinde bulunan Hüseyin Özdemir öldü, eşi Şerife Özdemir ise kayboldu.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kısa süre sonra alabora oldu. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 241 yolcu kurtarıldı, kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin Mersin'in Silifke ilçesinden Hüseyin Özdemir olduğu ortaya çıktı. Gemiye birlikte bindiği eşi Şerife Özdemir'in ise kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Cenazesi Mersin'e getirilen Hüseyin Özdemir'in yarın Silifke ilçesi Nuru Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze töreni ile defnedileceği belirtildi. Öte yandan kazada kaybolan kişilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı