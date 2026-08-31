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Girne'de Gemi Batması: 2 Kardeş Kayıp

Girne'de Gemi Batması: 2 Kardeş Kayıp
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KKTC Girne açıklarında batan gemide kaybolan 12 yaşındaki Saliha Miray ve 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf için arama çalışmaları sürüyor. Babaanne gözyaşları içinde torunlarının bulunması için yardım istedi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında dün yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan Saliha Miray Biçer (12) ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer'den (6) haber alınamıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Hayri Biçer (42), eşi Ayten (35), çocukları Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer ve Halil Kerem Biçer (10) ile birlikte tatil için KKTC'ye gitti. Biçer ailesi tatilin ardından dün Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı. Ancak bindikleri yolcu gemisinin batması sonucu Biçer çifti ile çocuklarından Halil Kerem kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf Biçer ise kayboldu.

'ALLAH RIZASI İÇİN TORUNLARIMI BULUN'

İki kardeşi arama çalışmaları sürerken, torunlarının kayıp haberini alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki babaanne Saliha Biçer (65), gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak yardım isteyen Biçer, "Allah'ım bir an önce torunlarımın bulunmasını istiyorum. Sizlerden, yetkililerden yardım bekliyorum. Allah rızası için torunlarımı bulun. Neredelerse gönderin, kim gördüyse, hayattalarsa ne olur bulun. Yetkililer, çaresizim. Allah'ım ailemizin hepsi çaresiz. Tatile gittiler, ne hale geldiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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