Gemerek'teki Camide Çocuklar için Eğitici Etkinlikler Düzenleniyor

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki bir camide çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleniyor.

Yukarı Mahalle Camisi'nde hafta içi yatsı namazını cemaatle kılan çocuklar, namaz sonrası imamlar tarafından organize edilen eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılıyor.

Cami içerisinde ödevlerini yapan, Kur'an-ı Kerim öğrenen ve dualar okuyan çocuklar, hocalarının sergilediği Karagöz-Hacivat gösterileriyle hem eğleniyor hem de cami ortamına alışıyor.

Etkinliklerin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Caminin imam-hatibi Osman İslamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere hizmet etmenin kendileri için büyük bir görev olduğunu söyledi.

Etkinliklerin eğlenceli ve eğitici geçtiğini belirten İslamoğlu, "Çocuklarımızın hem dini hem akademik yönden gelişimi için uygun bir ortam oluşturduk. Hem de çocuklarımız hem de halkımız bu çalışmalardan çok memnun." dedi.

Cami cemaatinden Süleyman Şimşek ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emin Aksoy da başlatılan bu çalışmanın gençlerin camiyi sevmesi açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Etkinliklere katılan öğrencilerden Ahmet Külekci ise camiye gelmeyi çok sevdiğini dile getirerek, "Yatsı namazından sonra dersler öğreniyoruz, sonra oyunlar oynuyoruz." şeklinde konuştu.

Emin Ege Aksoy da etkinlikler kapsamında hem ödevlerini yaptıklarını hem de eğitici faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Merkez Camii imamhatibi Mustafa Prim ise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "2025-2026 kış dönemi Kur'an kurslarımıza başladık. Hafta içi her gün yatsı namazından sonra Yukarı Mahalle Camii'nde derslerimize devam ediyoruz." dedi.