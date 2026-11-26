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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Gelibolu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen program kapsamında, 2. Kolordu Karargah Binası önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Ardından 2. Kolordu Komutanlığına şükran ziyareti gerçekleştirildi.

Kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu, vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kutlamalar, Atatürk Kültür Merkezi önünde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Soyuak, 26 Kasım'ın Gelibolu'nun hafızasında cesaretin, inancın ve özgürlük tutkusunun simgesi olduğunu belirterek, 104 yıl önce verilen mücadelenin gelecek nesillere vatan sevgisi ve bağımsızlık onuru miras bıraktığını ifade etti.

Gelibolu'nun tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Soyuak, daha güçlü ve güzel bir kent için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Soyuak, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Programda Etili Seramik Halk Dansları Topluluğu, Can Kazdağı Halk Oyunları Topluluğu ve Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Okulu Halk Oyunları ekipleri gösteri sundu.

Bursa Tarihi Mehter Takımı'nın marşlarıyla sona eren kutlamalara Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Evreşe Belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA