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Gelibolu'dan kısa kısa

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Gelibolu'dan kısa kısa
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Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelince, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi personelince, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık personeli ile vatandaşlara kuduz hastalığı, korunma yöntemleri ve olası temas durumlarında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Vatandaşlara ayrıca kuduzdan korunma yollarını anlatan broşürler dağıtıldı.

Ekipler, Şehit Aybüke Yalçın Anaokulunu da ziyaret ederek öğrencilere hayvanlarla güvenli iletişim kurma ve kuduz hastalığından korunma yöntemlerini anlattı.

Çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, kuduz farkındalığını artırmak amacıyla boyama kitabı çalışması yapıldı.

Gelibolu Başkan Soyuak'tan itfaiye personeline ziyaret

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İtfaiye Haftası kapsamında Gelibolu Belediyesi İtfaiye Birimi'ni ziyaret etti.

Ziyarette itfaiye personeliyle bir araya gelen Soyuak, yangın, afet ve her türlü acil durumda görev yapan ekiplerin toplum için hayati bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

İtfaiye teşkilatının zor şartlar altında büyük özveri ve fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Soyuak, tüm Gelibolu halkı adına itfaiye personeline teşekkür etti.

Soyuak, itfaiye personelinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için "gece gündüz" demeden çalıştığını belirterek, tüm itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA
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