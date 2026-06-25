Gelibolu'nun Yeşil Dönüşümü: 'Gallipolis'ten Ekopolis'e' Projesiyle Sürdürülebilir Gelecek

Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Gelibolu ilçesi, "Gallipolis'ten Ekopolis'e" projesiyle iklim değişikliğine karşı dirençli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir kent modeline dönüştürülüyor.

Gelibolu Belediyesi öncülüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Gelibolu Turizm ve Tanıtma Derneği ortaklığında yürütülen "Gallipolis'ten Ekopolis'e: Tarihi Bir Şehrin Yeşil Dönüşümü" projesinin açılış toplantısı geniş katılımla yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İklim Değişikliği Başkanlığı iş birliğinde, Avrupa Birliği (AB) eş-finansmanıyla hayata geçirilen proje, Gelibolu'nun çevre altyapısını küresel standartlara taşımayı hedefliyor.

Yaklaşık 827 bin avroluk (yaklaşık 31 milyon lira) dev bütçeyle 24 ay boyunca uygulanacak proje, ilçede özellikle iklim krizine bağlı ani yağışlar sonrası yaşanan yağmur suyu kaynaklı sorunları minimize etmeyi amaçlıyor. Kent mimarisinde modern bir çevreci yaklaşım olan "Sünger Şehir" konseptinin uygulanacağı proje kapsamında; yağmur bahçeleri, geçirgen yüzey tasarımları, yeşil koridorlar ve yağmur suyu hasadı sistemleri kurulacak. Bu sayede boşa akan yağış suları toplanarak kentsel alanlarda yeniden kullanılabilir hale getirilecek.

Proje sadece su yönetimiyle sınırlı kalmayıp, enerji ve deniz temizliği başlıklarını da kapsıyor. Çalışmalar doğrultusunda ilçeye çevre dostu LED aydınlatma sistemleri, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üreten akıllı kent mobilyaları ve kıyı ekolojisini korumak adına deniz çöpü toplama sistemleri kazandırılacak.

Yeşil dönüşümün toplumsal ayağını da güçlü tutmayı hedefleyen proje kapsamında, Gelibolulu kadınlara yönelik sürdürülebilir bitki yetiştiriciliği eğitimleri verilerek yerel kalkınma desteklenecek. Ayrıca ilçedeki gençlere yönelik düzenlenecek iklim farkındalığı programlarıyla çevre bilincinin nesiller arası aktarımı güçlendirilecek.

Belediye ve üniversite yetkilileri, projenin Gelibolu'nun binlerce yıllık tarihi dokusuna zarar vermeden, kenti geleceğe çevreci ve sürdürülebilir bir vizyonla taşımayı amaçlayan örnek bir yerel yönetim modeli olduğunu vurguladı.