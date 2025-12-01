Gelibolu'da Üreme Sağlığı ve Yaşlı Sağlığı Eğitimi Verildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde SODAM kursiyerleri ve öğretmenlerine üreme sağlığı, sağlıklı annelik ve yaşlı sağlığı konularında eğitim verildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara önemli bilgiler aktarıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri ve öğretmenlerine üreme sağlığı, sağlıklı annelik ve yaşlı sağlığı konularında eğitim verildi.
Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince verilen eğitimler, SODAM binasında gerçekleştirildi.
Uzman sağlık personeli, üreme sağlığının korunması, gebelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve sağlıklı annelik uygulamaları konusunda katılımcılara bilgi verdi.
Ayrıca yaşlı sağlığını destekleyen yaşam alışkanlıkları, fiziksel hareketliliğin önemi ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında sunumlar yapıldı.
Eğitim sırasında katılımcıların merak ettikleri konulara ilişkin sorular da cevaplandı.