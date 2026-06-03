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Gelibolu Halk Eğitim Merkezinden Türk Halk Müziği konseri

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, büyük ilgi gördü. Halk Eğitimi Merkezi korosu tarafından seslendirilen eserlerle kültürel miras yaşatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen etkinlik, Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi müdürü Fatih Mehmet Sever'in konuşmasıyla başladı.

Ardından Timur Doğan yönetimindeki koro kursiyerleri ve eğitmenleri tarafından seslendirilen birbirinden değerli eserler icra edildi.

Türk halk müziğinin zengin kültürel mirasını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan konser, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, hayat boyu öğrenmenin bireylerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimindeki önemine vurgu yaparak, Halk Eğitimi Merkezlerinin her yaştan vatandaşın bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunduğunu ifade etti. Aydın, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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