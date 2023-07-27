Bursa'dan Çanakkale'ye geziye gelen tur otobüsü Gelibolu'da kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelibolu'da tur otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı

ÇANAKKALE - Bursa'dan Çanakkale'ye geziye gelen tur otobüsü Eceabat-Gelibolu karayolu üzerinde kaza yaptı. Kazada otobüs şoförü Adem Koçak, hayatını kaybetti. 8 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Gelibolu ilçesine bağlı Burhanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan Çanakkale'ye geziye gelen 16 AZL 892 plakalı tur otobüsü, dönüş yolunda kaza yaptı. Kalp krizi geçirdiği iddia edilen otobüs şoförü Adem Koçak direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Otobüsün önü çarpmanın etkisiyle parçalanırken, otobüs şoförü Adem Koçak, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolculardan 8'i ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin tamamlamasının ardından şoför Adem Koçak'ın cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.