MSB: Çanakkale'de tanksavar atışları yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Tanksavar-ZMA atışları'nın icra edildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 'Tanksavar-ZMA atışları' icra edildiğini duyurdu.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca, Kazanağzı Atış ve Atışlı Tatbikat Alanı'nda 'Tanksavar-ZMA atışları' icra edildi" denildi.
Paylaşımda, atışlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel