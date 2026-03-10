Gelibolu'da "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitimleri tamamlandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen 'Sağlıklı Menopoz Okulu' eğitim programı sona erdi. Katılımcılara menopoz dönemindeki biyolojik değişimler, ruh sağlığı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgi verildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Menopoz Okulu" eğitim programı tamamlandı.
Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, menopoz döneminde görülen biyolojik değişimler, ruh sağlığının korunması, sağlıklı beslenme ilkeleri ve doğru fiziksel aktivite yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde katılımcıların soruları da yanıtlandı.
Programın sonunda eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova