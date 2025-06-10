Gelibolu'da metruk ev yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Hançerli Çeşme Sokak'ta bulunan metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde kullanılmayan ve içi çöp dolu olduğu belirtilen binadan dumanların yükselmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen Gelibolu Belediyesi'ne ait iki itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.