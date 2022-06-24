Gelibolu'da masaj salonlarına 'fuhuş' baskını
Demirören Haber Ajansı - Doğan Zelova - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla 2 masaj salonuna baskın yapıldı.
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla 2 masaj salonuna baskın yapıldı. Salonların sahibi 2 kadın gözaltına alındı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri, ilçe merkezinde 2 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Masaj salonlarının sahipleri S.Y. ve Z.A. isimli kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler fuhşa teşvik ve aracılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.Y. ve Z.A., çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Doğan Zelova - Güncel